Bewolkte middag en avond in Uithoorn

Het kraanwater in de provincie Utrecht is ‘zachter’ dan in andere provincies, maar wat is dat precies?

Utrecht bleek al het allerbeste kraanwater te hebben, maar volgens onderzoek van sanitairwinkel Saniweb is het ook ‘zachter’ dan in de rest van Nederland. Maar wat houdt ‘zacht kraanwater’ in? En is het bijvoorbeeld positief voor de badkamer? Jan Peter van der Hoek, hoogleraar drinkwatertechniek aan TU Delft, geeft uitleg.