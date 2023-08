Corrie de Dood is met 101 jaar de oudste in De Ronde Venen en krijgt felicita­ties van burgemees­ter

Corrie de Dood uit Mijdrecht is 101 jaar geworden en kreeg een felicitatiebezoek van burgemeester Maarten Divendal. Zij is de oudste inwoner van gemeente De Ronde Venen. Als cadeau overhandigde Dievendal haar een fraaie schaal met daarop silhouetten van verschillende beeldbepalende gebouwen in de gemeente.