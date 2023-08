indebuurt.nl Ex-operazange­res Muriel is de stemcoach van Nederland­se artiesten: 'Laat zien wie je bent'

Tot twaalf jaar geleden was Muriel van Dinteren actief als operazangers. “Ik merkte dat ik coachen veel leuker vond. Dat is echt mijn passie.” En dus ging ze haar droom achterna. Muriel coachte onder andere artiesten als Frans Duijts en Kenny B. Dit doet ze vanuit de Q-Factory in Amsterdam-Oost.