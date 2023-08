Kurkdroge biljartla­kens van boeren moeten ouderwets weiland worden vol sloten: helpt tegen droogte

Boeren moeten terug naar vroeger: de strakgetrokken kurkdroge biljartlakens moeten weer ouderwets boerenland worden vol sloten en greppels. Zo kunnen ze droogte en broeikasgassen te lijf gaan. En het goede nieuws is: juist in het Groene Hart is dat een fluitje van een cent.