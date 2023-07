Gooi buurt- en dorpshui­zen ook in zomer open, roept raadslid op: ‘Niets te doen voor ouderen’

Rondeveense dorpshuizen moeten ook in de stille zomermaanden gewoon open blijven, dat vindt de lokale partij LEF. ,,Het betekent dat er voor ouderen in deze maanden niets te doen is", zegt raadslid Simone Borgstede.