Nieuwe cijfers: meer dan tweehonderd kinderen in Uithoorn wonen in bijstandsgezin

De Ronde Venen wéér iets veiliger geworden; alleen autokraken en diefstal au­to-onderdelen sterk toegenomen

Het is dit jaar iets veiliger in De Ronde Venen dan vorig jaar. In het eerste half jaar zijn er minder inbraken gepleegd in woningen en bedrijven vergeleken met een jaar geleden. Burgemeester Maarten Divendal tempert het optimisme: ,,We moeten alert blijven.”