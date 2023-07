Springle­ven­de Henk (69) ziet eigen foto in rouwbe­richt op Facebook: ‘Dan moet je wel heel ziek zijn’

Fans van Henk den Brave, alias Disco Henkie, waren tot tranen geroerd. Hun Henkie overleden, dat kan toch niet? Zijn foto staat in een facebookbericht waarin ‘Marja’ treurt om de dood van een goede vriend. Heel ziek, vindt Henk, die nog springlevend is. ,,Hier is een oplichter actief.”