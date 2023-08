Interview Model Loiza Lamers: ‘Sommige mensen vinden dat ik als transvrouw geen echt persoon ben’

Als kind droomde Loiza Lamers voor de televisie weg bij de baljurken van Sissi, in 2015 won ze als eerste transvrouw Holland’s Next Top Model. Dit najaar deelt ze haar levensverhaal in het theater. Zulke verhalen blijven nodig: ‘Sommige mensen vinden dat ik als transvrouw geen echt persoon ben.’