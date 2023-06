Vandaag helder weer in Uithoorn

Lekkend vat met mogelijk drugsafval gedumpt op parkeer­plaats middenin woonwijk

De brandweer is in de nacht van dinsdag op woensdag uitgerukt naar een parkeerplaats van een flatgebouw aan de Preludeweg in Alphen vanwege een IBC-container vat dat op zijn kant lag en vloeistof in het riool lekte. Mogelijk gaat het om drugsafval.