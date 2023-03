Vandaag kans op lichte regen in Uithoorn

Architec­ten leren je hoe je Alphen gaat snappen: ‘Ecolonia is een parel, zo vaak lopen wij niet voorop’

Alphen gaan zien als openluchtmuseum, dat is de insteek van de vier architecten van CAS Alphen die vanaf 14 maart de cursus ‘Snap je Stad’ geven in het Parktheater. Secretaris Willem Debets van het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw (CAS) in Alphen verwacht al ruim honderd deelnemers en er is nog plek.