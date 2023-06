Afval verbranden gaat fout op Urk, man met brandwonden naar ziekenhuis

Youssef (23) uit Dronten vrijgespro­ken van verkrach­ting: ‘Zij wilde seks met mij, ik heb haar niet gedwongen’

Verkleuringen op de benen en een afgebroken riem. Voldoende bewijs voor de verkrachting van een 18-jarig meisje, na wat geflirt in en om een café in Dronten. Althans, dat vond de aanklager. De rechters denken daar anders over en spreken Youssef L. (23) daarom vrij.