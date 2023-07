Angelique (43) verloor net als Albert-Jacob haar arm door een ongeluk: 'Het heeft me sterker gemaakt’

Bouw woontoren De Coninx­poort in Lelystad begint in oktober: behoort straks tot hoogste van de stad

Woningcorporatie Centrada en bouwbedrijf Trebbe hebben een overeenkomst getekend voor de bouw van het zevende en laatste gebouw in woongebied Hooghe Bomen in Lelystad. De bouw van woontoren De Coninxpoort begint in oktober. Het streven is om de woningen eind 2024 aan de nieuwe bewoners op te leveren.