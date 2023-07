Auto gaat er zelf vandoor op Urk: ‘Gevalletje handrem vergeten’

Na maanden rust nu tóch weer uitbraak vogelgriep: ‘We dachten dat het achter de rug was’

Maanden blijft het stil, maar dan opeens is er slecht nieuws. Voor het eerst sinds eind januari is een pluimveebedrijf getroffen door vogelgriep. Elfduizend leghennen in Biddinghuizen worden geruimd. De sector baalt van de nieuwe uitbraak. Een herinvoering van de net afgeschafte ophokplicht is echter niet aan de orde.