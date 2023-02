Bemanning vergane Urker kotter bijna thuis: ‘Bibbers komen pas als ze bij moeders om tafel zitten’

Onderne­mers roepen politiek op: hou op met plannen maken, ga aan de slag!

Houd op met nieuw beleid maken, dat is er al genoeg. Ga aan de slag, zeggen de voorzitters van ondernemersorganisatie VNO-NCW Midden in Gelderland, Overijssel en Flevoland. Ze roepen de politiek op in actie te komen, handen uit de mouwen.