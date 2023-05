Hennie Spijkerman kan op Urk voor eeuwig ‘een vissien koemen oalen’: ‘Ik heb ze niet overvraagd en dat heeft mooie dingen opgeleverd’

indebuurt.nl Mama Appelsap: in deze nummers hoor je onbedoeld 'Zwolle'

When we were living in Zwolle, wasn’t it heaven. Een tekst die gezongen wordt door de Australische muziekgroep Tame Impala in het nummer Lost In Yesterday. Of eigenlijk niet, want de tekst is een ‘Mama Appelsap’. Luisteraars verstaan soms iets anders dan dat er wordt gezongen. In dit lijstje hoor je meer nummers waarbij je onbedoeld Zwolle hoort.