Het gaat gruwelijk mis tijdens bijbaan van Albert-Jacob (16): in een oogwenk verliest hij zijn arm

Help, ik heb een reis geboekt maar er zijn bosbranden: krijg ik m’n geld terug?

Overstromingen in Frankrijk, meer dan tweeduizend mensen die op het Spaanse eiland La Palma een bosbrand moeten ontvluchten, in Zwitserland zijn honderden mensen geëvacueerd om die reden en ook in de buurt van de Griekse hoofdstad Athene breiden bosbranden zich razendsnel uit. Wat als je daar net een vakantie naartoe hebt gepland? Wanneer kun je nog kosteloos annuleren? ,,Het is afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt.”