Intocht van Sinterklaas op Urk volgend jaar met roetveegpieten: ‘Doet ons pijn te zien wat er in Staphorst is gebeurd’

‘Wij organiseren ons Sinterklaasfeest voornamelijk voor kinderen. Toen de pietendiscussie begon, hebben we als bestuur gezegd dat het voor die doelgroep te begrijpen moet zijn hoe het uiterlijk van onze pieten is. Zwarte piet is op school, op tv, in reclames, het Sinterklaasjournaal, Facebook, Instagram en TikTok niet meer te vinden’, valt op de website van SISU te lezen.

,,In die zin is de keuze landelijk al gemaakt”, laat bestuurslid Richard Oost desgevraagd weten. ,,Zwarte piet wordt op school al gemeden. Het is dus steeds moeilijker aan kinderen uit te leggen. Daarnaast hebben wij als organisator van een publiek evenement een zekere verantwoordelijkheid, ook voor de veiligheid. Als er mensen zijn die een zekere pijn bij het feest ervaren, dan is het aan ons om iets te veranderen.”

Staphorst

De organisatie verwacht dat er mensen zullen zijn die het besluit niet direct zullen begrijpen, maar stelt dat het tijd is een punt te zetten achter de discussie en er een feest van te maken voor iedereen.

‘Het doet ons ook pijn om te zien wat er in Staphorst is gebeurd. Het staat zo ver af van onze mooie traditie, het sinterklaasfeest, waar het juist draait om iets goeds te doen voor de mensen die je dierbaar zijn. We realiseren ons dat dit ook op en rond Urk had kunnen gebeuren. Wij willen de naam van ons mooie dorp niet op deze manier te grabbel gooien.’

Volledig scherm Demonstranten van Kick out zwarte piet worden tegengehouden bij de Sinterklaasintocht in Staphorst. © Martijn Bijzitter

Oost hoopt dan ook dat de die discussie en mogelijk negatieve reacties op het besluit zich vooral zullen beperken tot de sociale media. ,,Het is jammer dat de discussie zo zwart-wit gevoerd wordt. Bovendien, als je kijkt naar de problemen die er in de wereld spelen, moet je je toch eens afvragen: waar hebben we het nou helemaal over? Is dat nou waar het om gaat?”

Zwarte piet

Toch is er niet gekozen om zwarte piet in 2023 definitief uit te zwaaien. ,,Onze organisatie wordt gedragen door de inzet van vrijwilligers. Wij hebben een enquête onder hen gehouden met de vraag hoe zij aankijken tegen deze discussie”, zegt Oost. ,,Er is een deel van hen dat de discussie niet ziet of van mening is dat zwarte piet zwart moet blijven. Daar hebben wij ook rekening mee te houden.”