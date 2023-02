Moeder op Urk wil niet dat dochter achternaam van ex heeft, want vader was er nooit. ‘Klopt’, zegt minister. ‘Hij is zeeman’

Boek vol bewonde­ring over geborduur­de Flevowand in Lelystad: ‘Duizenden jaren in duizenden steken’

De makers van de 60 meter lange Flevowand wilden een eigen expositieruimte in Biddinghuizen. Dit bleek onhaalbaar. Hun geborduurde Zuiderzeepanorama staat nu ruim vier jaar in de hal van museum Batavialand in Lelystad. Hier was zaterdag de boekpresentatie van Duizenden jaren in duizenden steken. ,,Dit zou een trekpleister moeten zijn.”