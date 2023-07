Bouw van 193 woningen in Zeehelden­wijk in Urk kan door volgens planning

De nieuwbouw van 193 woningen in de Zeeheldenwijk in Urk loopt geen vertraging op. Er zijn geen bezwaren binnengekomen bij de gemeente. De bezwaartermijn voor de voorlopige gunningsbeslissing voor de geselecteerde partijen die in de eerste fase gaan bouwen in de wijk liep op 18 juli af.