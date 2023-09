Statenle­den Flevoland lopen weg bij presenta­tie ‘klimaat­ont­ken­ner en racist’ Kees de Lange

De Statenleden van vijf partijen in Flevoland zijn weggelopen bij een presentatie in een provincievergadering van voormalig hoogleraar en voormalig Eerste Kamerlid Kees de Lange over kernenergie. De partijen noemen De Lange een ‘klimaatontkenner en racist’.