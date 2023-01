SV Urk krijgt van Katwijk lesje in effectiviteit: bekeravontuur zit erop

SV Urk hoopte zich vanavond ten koste van Katwijk te verzekeren van een plekje bij de laatste zestien van de KNVB Beker, maar daar is het niet in geslaagd. Tim Freriks opende al vroeg de score namens de bezoekers en die klap kwam de thuisploeg niet te boven. De 0-2 van Killian van Mil diep in de tweede helft maakte definitief een einde aan de Urker bekerdroom. Alljereau Mercera bepaalde de eindstand op 0-3.

Uitblinkers bij VV Katwijk

De verdedigers van SV Urk zullen aan de bak moeten. Aanvaller Ahmed el Azzouti steekt dit seizoen namelijk in goede vorm. De 32-jarige centrumspits kwam vooralsnog negentien keer in actie en scoorde al elf keer. Bovendien verzorgde hij ook nog drie assists. El Azzouti is bezig aan zijn laatste half jaar bij VV Katwijk. Na dit seizoen maakt hij de overstap naar Spakenburg.

Ook Tim Freriks weet het doel makkelijk te vinden namens Katwijk. De 24-jarige aanvaller, die overal in de voorhoede uit de voeten kan, was in negentien wedstrijden goed voor negen doelpunten.

Katwijk mag in de Tweede divisie dan wel zesde staan, toch zijn er slechts twee ploegen die minder tegentreffers hoefden toe te staan. Dat zijn AFC en Rijnsburg. Katwijk kreeg in de eerste helft van dit seizoen negentien treffers om de oren, AFC en Rijnsburg respectievelijk zestien en achttien. Doelman Jean-Paul van Leeuwen hield zeven keer zijn doel schoon.

Het bekerseizoen tot nu toe

SV Urk speelt vanavond haar derde bekerwedstrijd van dit seizoen. De ploeg van Gert-Jan Karsten won in de tweede voorronde met 1-2 van Gemert, waarna in de eerste ronde werd afgerekend met Staphorst. Doelpunten van Lucas Schraal en Jelle de Boer bezorgden SV Urk een 2-0 overwinning én een plekje in de tweede ronde van het bekertoernooi. De ploeg van Karsten werd tijdens de loting in oktober gekoppeld aan VV Katwijk, dat als regerend kampioen van de Tweede Divisie geen kwalificatiewedstrijd hoefde te spelen. De Katwijkers plaatsen zich dankzij een 2-1 zege op DVS’33 voor de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker.

Met VV Katwijk als tegenstander mag SV Urk haar borst flink natmaken. De ploeg uit Zuid-Holland kroonde zich in het afgelopen seizoen op overtuigende wijze tot kampioen van de Tweede Divisie. Katwijk haalde 71 punten uit 34 wedstrijden, negen meer dan eerste achtervolger HHC Hardenberg. Het huidige seizoen verloopt een stuk stroever voor de ploeg van trainer Antony Correia. Ze staat momenteel op een toch wel teleurstellende zesde plaats en heeft al tien punten minder dan koploper AFC. Van de laatste vier competitiewedstrijden voor de winterstop werden er drie verloren. Kozakken Boys, FC Lisse en Spakenburg bleken allemaal te sterk.

Op zoek naar eerherstel

Met SV Urk en Katwijk staan er in de tweede ronde van het bekertoernooi twee kampioenen tegenover elkaar. SV Urk pakte vorig seizoen de titel in de voormalige hoofdklasse en Katwijk was de beste in de Tweede divisie. De ploeg van Gert-Jan Karsten beleefde met tien punten uit de eerste vier competitieduels een uitstekende start in de Derde divisie, maar viel vervolgens ver terug. Ook de laatste twee wedstrijden voor de winterstop eindigden in een nederlaag. Daardoor staat de ploeg van Karsten op een teleurstellende zestiende plaats, met slechts vier punten meer dan hekkensluiter Excelsior’31.