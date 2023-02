Trainer Karsten helder over verliespartij: ‘beschamend en Urk-onwaardig’

Maakte Jehudi van Dijk uit Kampen het beste Nederland­se gedicht? ‘Het is een soort legpuzzel’

Heeft Jehudi van Dijk het mooiste gedicht van afgelopen jaar gemaakt? Wie weet... De dichter – geboren in Kampen, wonend in Zwolle – staat in Amai’s-longlist, een verkiezing van Nederlands beste gedicht. ,,Ik heb asperger en het laatste-zin-syndroom. Daar leg ik mij enorm bij neer. Dit is mijn handtekening.’’

2 februari