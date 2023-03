Urk wint in Staphorst een typische 1-1 wedstrijd: ‘Op dit moment zijn dat heerlijke punten’

volleybal Wederop­stan­ding VC Zwolle net niet voldoende voor zege op Sliedrecht Sport

Uitzichtloos lijkt de situatie voor Djopzz/VC Zwolle Topvolleybal na twee verloren sets in het thuisduel tegen Sliedrecht Sport. Mede dankzij een portie vechtlust en drie invallers lijkt Zwolle alsnog met de overwinning aan de haal te gaan. De regerend landskampioen blijkt echter een te taaie horde (2-3). Daarmee is een ticket in de finale om de landstitel verder weg dan nodig was.