Urkse zakenreis naar Marrakesh krijgt bizarre wending: ‘Het leek wel een kermisattractie waar we inzaten’

Enorme spandoeken en overal groene kabouters: dit zijn de broertjes van de IJsselder­by

Derby’s zijn er in alle soorten en maten, op alle niveaus. Van de IJsselderby van zondag tussen PEC Zwolle en Go Ahead Eagles tot in de krochten van het amateurvoetbal. Dit zijn een aantal van de grootste derby’s in de regio, omvangen door spandoeken, vuurwerk en ludieke acties.