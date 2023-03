Amber (27) organiseert De Grote Kledingruil in Utrecht: 'Van nieuwe OBEY-jas tot Rudolf-onderbroek'

Michiel heeft zijn splinter­nieu­we BMW pas 3 weken, nu is hij leegge­roofd (en wel op hele bijzondere manier)

Drie weken heeft Utrechter Michiel Castelijns van zijn nieuwe BMW mogen genieten. Afgelopen maandagochtend belde zijn buurman bij hem aan: ‘Of hij dat vuistgrote gat in de zijkant van zijn deur had gezien?’ Via dat gat hadden autodieven in het holst van de nacht zijn hele auto leeggehaald. De schade? ,,Waarschijnlijk tussen de 10.000 en de 15.000 euro.”