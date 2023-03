Boeven opgelet! De Zware Jongens in Utrecht gaat weer open en dit is wanneer

Je leest het goed: De Zware Jongens is dit zomerseizoen open. Na een tijdelijke sluiting, maakt het pop-uprestaurant zich op voor een heropening in de Rijksmunt aan de Leidsekade. Dit doen ze feestelijk op zaterdag 1 april. Geen grap, alhoewel dat wél het thema is.

Hoor ik iets over een feest?

Tijdens het feest Kikker in je bil is er livemuziek, een expositie en de Schatgraversmarkt. Dat is de maandelijkse markt met kraampjes vol met vintage, kunst en meer. Daarnaast proef je nieuwe vegetarische gerechten. “We weten dat onze gasten ons gemist hebben. We gaan er alles aan doen om ze te laten genieten van ons zonnige terras, de beste gerechten, de lekkerste wijnen en een onvergetelijk bezoek”, zegt chef-kok Fastwin Gouda.

Nieuwe vegetarische gerechten

In juni 2021 ‘braken’ de Zware Jongens het voormalige geldpakhuis in het Muntgebouw open en startten een tijdelijk restaurant en terras. In anderhalf jaar werd het een populaire plek onder Utrechters. Eind 2022 maakten De Zware Jongens plek voor de verbouwing van het Muntgebouw. Nu de plannen zijn gewijzigd, kan het restaurant verder waar het gebleven was. In ieder geval deze hele zomer, daarna is het weer kijken hoe de verbouwing gaat en wat er mogelijk is.

Reserveren vanaf 5 april

Kijk voor meer informatie over De Zware Jongens en de festiviteiten op 1 april op deze website. Het feest is van 13.00 tot 1.00 uur en de toegang is gratis. Vanaf woensdag 5 april is het restaurant weer open voor reserveringen.

