Cafetaria 't Hoekje is gesloten, drie keer raden wie het stokje overneemt: 'Ik wilde deze kans niet mislopen'

Festival over falen in Tivoli: ‘Als je een fout maakt betekent dat echt niet dat het aan jou ligt’

Vertel je jouw vrienden weleens over je flater van de week? Nee? Je bent zeker niet de enige die het liever over succesverhalen heeft. Het Instituut voor Faalkunde en de Universiteit Utrecht organiseren daarom samen met TivoliVredenburg het Faalfestival om het taboe op falen te doorbreken. Remko van der Drift, directeur van het Instituut voor Faalkunde, vertelt over waarom fouten maken goed is.