Een kilo vintage voor een prikkie! Pop-upwinkel Square Eight komt naar Utrecht

Vintagelovers, deze is voor jullie! De vintage pop-upwinkel Square Eight komt deze maand naar Utrecht. Dat betekent: toffe items scoren voor een prikkie.

Square Eight is een grote vintage pop-upwinkel die van stad naar stad reist met een uitgebreide collectie van tweedehands kleding. En jawel: Utrecht is op zaterdag 18 maart aan de beurt.

17 euro per kilo

De pop-upwinkel strijkt neer in het Stadsklooster Utrecht aan de Kanaalstraat 198. Het concept ‘vintage kilo sale’ is inmiddels bekend onder Utrechtse liefhebbers van vintage kleding. Of je nu truien, jassen, leren tassen, accessoires of sjaals meeneemt: je betaalt voor het gewicht van je buit, niet per item. Er geldt een vaste prijs van 17,50 euro per kilo.

Tickets en totebags

Wil je dit niet missen? Zorg dan dat je je plek claimt tussen 10.00 en 17.00 uur door online een ticket te kopen. Dat kost je 4 euries inclusief servicekosten en een totebag.

