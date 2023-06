Een zomer vol activiteiten! Deze evenementen zijn binnenkort in Utrecht

Column Gevoel van bevrijding golfde door de stad, voor Jerry was het een voorrecht in die vreugde te delen

Op reportage in de Jamaicaanse hoofdstad Kingston, werd ik door de jetlag al vroeg wakker. Ik verliet in mijn eentje het hotel om de buurt een beetje te verkennen. Navigerend op het geluid van de reggaemuziek die op de Caribische wind kwam aanwaaien, belandde ik op een marktje, alwaar ik mij plotseling realiseerde dat ik de enige witte was.