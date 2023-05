Elisa en Adinde bedachten de oplossing voor veel stekjes in huis. 'Wat bij ons begon met vier, eindigde met tweehonderd plantjes'

met video/update Mogelijk explosief aan voordeur beautysa­lon Amsterdam­se­straat­weg, zaak was al eerder doelwit

Bij een beautysalon aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht is vanochtend een mogelijk explosief gevonden. De politie was op vrijdagochtend in grote getale aanwezig voor onderzoek. De zaak is eerder dit jaar beschoten.