Geen verkiezingsborden meer, te veel partijen en te weinig ruimte

Deze schaats­baan gaat juist flink besparen vanwege energiecri­sis (maar de prijzen blijven nagenoeg gelijk)

Schaatsliefhebbers in de regio Utrecht kunnen opgelucht ademhalen. De explosief gestegen energieprijzen hebben vooralsnog geen invloed op de prijzen of een dreigende sluiting van De Vechtsebanen. ,,Ondernemen is vooruitzien en geluk hebben, wij zitten goed.”

23 januari