Gespot! In Hoog Catharijne zit een nieuwe sieradenwinkel

indebuurt.nl Hier eet je de allerlek­ker­ste pizza van Utrecht volgens… jullie!

Als er iets is waar Utrechters een héle sterke mening over hebben, dan is het pizza! Want mán, wat kwamen er ontzettend veel (negentig!) reacties op onze Facebook-oproep. We houden je niet langer in spanning: dit is de top 7 van de allerbeste pizzeria’s volgens de lezers van indebuurt Utrecht.