Grote brand in busstalling Utrecht

Van zo dichtbij zag je het állerhoog­ste puntje van de Domtoren nog nooit: ‘Laatste fase aangebro­ken’

Een mijlpaal in de restauratie van de Dom: het állerhoogste punt van de toren, de windvaan, is af. Maandag wordt het met bladgoud vergulde ornament teruggeplaatst op 112 meter hoogte, maar niet voordat de windvaan door een select groepje bezoekers voor één keer van dichtbij werd bekeken. ,,De laatste fase is nu eindelijk aangebroken.’’

12 januari