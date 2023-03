Hans Gommer (56) is de nieuwe stadscomedian van Utrecht: 'Het was een kwestie van de juiste mensen bedreigen'

indebuurt.nlAls je in het Comedyhuis bekend staat als ‘Mister Utrecht’, in 030 geboren en getogen bent en ook een groot deel van je grappen gaat over het wel en wee van de stad, dan is het logisch dat je ooit stadscomedian wordt. Met al deze facetten in huis, mag comedian Hans Gommer (56) deze eretitel nu dan ook dragen.

“Het was een kwestie van de juiste mensen bedreigen”, grapt Hans over hoe hij die desbetreffende titel heeft gekregen. De kersverse stadscomedian van Utrecht geeft aan dat het voor de hand lag dat hij die titel zou verkrijgen. “Ik profileer mijzelf namelijk al erg als Utrechter en heb er veel materiaal over en ik dacht, als die plek ooit vacant wordt, dan ben ik de eerste die hem gaat pakken.”

Gezellige teddybeer

Hans’ roots liggen bij toneel en vanuit daar is hij improvisatietheater gaan doen, wat leidde tot stand-upcomedy. Tien jaar geleden had Hans zijn eerste optreden in Tivoli Oudegracht. “Als ik nu terugdenk aan dat eerste optreden denk ik ‘wat erg’. In komedie moet je meters maken en zoeken wat voor jou werkt. Gelukkig sta ik inmiddels heel relaxed op het podium.” Hans wordt door anderen zelfs omschreven als ‘gezellige teddybeer’.

Lees verder onder de foto>

Volledig scherm Hans tijdens een optreden © Erik Carrière

Utrecht International Comedy Festival

Het Utrecht International Comedy Festival (UICF), dat van 22 februari tot 4 maart liep, was dan ook de meest logische plek om het officieel te maken voor Hans. De allereerste stadscomedian van Utrecht (en wereldwijd), Patrick Meijer, droeg daar het stokje over aan Hans. De rol werd in 2021 in het leven geroepen door Patrick en het UICF. Dit gebeurde in de tijd dat de sector kunst en cultuur volledig stil kwamen te liggen tijdens de corona-lockdowns. Toen werd duidelijk hoe belangrijk de culturele sector is voor het welzijn van de mens. “De functie bestond ook gewoonweg nog niet”, voegt Hans toe. “Er is een stadsdichter en een nachtburgemeester, maar waarom dan geen stadscomedian? Patrick wees mij aan als goede opvolger. Ik vind het wel een belangrijke functie. Ik zie het een beetje als een soort van nar, die schurende zaken over de stad op een luchtige manier kan brengen.” Hoe lang Hans stadscomedian blijft, mag hij zelf bepalen.

Geen verplichtingen

Naast zijn reguliere optredens heeft Hans er geen officiële verplichtingen bijgekregen als stadscomedian. “Maar dingen als een nieuwjaarsreceptie bij de gemeente wil ik zeker aandraven. Ik ben ook voornemens om een soort eindejaarsconferentie te gaan doen bij het volgende Utrecht International Comedy Festival. Dan wil ik de stad wel gaan roasten”, vertelt hij.

Lees verder onder de foto’s >

Volledig scherm Hans tijdens het UICF © Erik Carrière

Extra alert zijn

Hans richt zich in zijn optredens vaak op dingen die typisch Utrechts zijn, denk aan de fietsenstallingen, de verschillende wijken en de geplande algehele parkeerkosten. Nu Hans de eretitel draagt, voelt hij wel meer druk. “Ja, het wordt nu wel iets spannender. Ik moet nu echt wel alerter gaan kijken naar Utrechtse zaken, het is niet meer lang leve de lol. Maar er gebeurt genoeg. Ga maar eens een tijdje op straat staan. Ik benoem wat mensen zien.” Ook in zijn ‘normale’ baan bij de Provincie Utrecht komt dit goed te pas. “Ik probeer wel altijd heel disruptief te zijn door zaken op een andere manier te bekijken.”

Podcast in de maak

Naast zijn taak als stadscomedian, ambtenaar en gelegenheids bingo-presentator is Hans momenteel druk bezig met zijn podcastserie Dom Spraok. Deze gaat – hoe kon het ook anders dan – aanstaande 1 april live op Spotify. “Het is supertof. Het is een podcastreeks over verschillende Utrechters. Ik wil een breed scala van mensen uit Utrecht gaan spreken, van de architecten van Tivoli tot kunstenaars en directeuren. Een van mijn gasten is bijvoorbeeld Ton van den Berg, alias Koos Marsman.” Hans neemt zijn podcast op in de oude rookruimte van de Pandorazaal in Tivoli Vredenburg, deze is tegenwoordig omgetoverd tot podcaststudio. Wie Hans eerder in actie wil horen en zien, kan dat doen op vrijdag 31 maart. Dan is hij namelijk actief als MC in de Comedy club.

Utrechter van de week?

Iedere week benoemen we iemand tot Utrechter van de week. Ken jij iemand die onze stad een beetje mooier maakt? Heeft jouw buurman een bijzondere hobby? Of ken je een andere Utrechter met een steengoed verhaal? Laat het ons weten!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Utrecht. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!