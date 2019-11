Het is zo ver! Over vier weken rijdt de tram tien keer per uur naar de Uithof

FOTOSERIE De mooiste foto's van Utrecht tussen 1930 en 1960 zijn verzameld en binnenkort te koop als boek

19:30 Frans van der Werf hoorde bij de top-drie van Utrechtse fotografen in de vorige eeuw. Lange tijd was zijn werk vergeten, maar nu verschijnen 150 van zijn foto's in boekvorm. Samen schetsen zij een uniek tijdsbeeld van de stad Utrecht in de periode van 1930 tot 1960.