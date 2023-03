Hier eet je de allerlekkerste pizza van Utrecht volgens… jullie!

indebuurt.nlAls er iets is waar Utrechters een héle sterke mening over hebben, dan is het pizza! Want mán, wat kwamen er ontzettend veel (negentig!) reacties op onze Facebook-oproep. We houden je niet langer in spanning: dit is de top 7 van de allerbeste pizzeria’s volgens de lezers van indebuurt Utrecht.

De Pizzabakkers

De Pizzabakkers vind je op verschillende plekken in de stad. Maar die in Leidsche Rijn wordt door jullie specifiek genoemd. Volgens Debbie heb je hier heerlijke pizza’s vanwege de dunne bodem. Zij zegt: “Nooit te vet, vers belegd en de fijne bediening maakt dat het nog lekkerder smaakt!” Verna is het hier helemaal mee eens: “Superdunne en knapperige bodem, groot, veel keus qua beleg en gewoon áltijd lekker.”

PUNK PIZZA

Wil je een pizza met lef? Dan is jullie advies PUNK PIZZA. Justin legt uit: “Het deeg alleen al is smakelijk, de toppings zijn van hoge kwaliteit (san marzano tomaten, guanciale) en als bonus zijn de namen van de pizza’s meesterlijk (Sodom & Scamorza, met scamorza kaas, en de Ron Jeremy, met aubergine. Jasper vult aan dat je hier écht pittige pizza’s haalt. Voor degene die hier nog nooit is geweest, moeten we je helaas teleurstellen. In december 2022 sloot de zaak definitief de deuren.

Bastacosi

In de Biltstraat vind je Bastacosi met houtovenpizza’s. Deze pizzeria wordt door jullie meerdere keren genoemd vanwege de dunne knapperige bodem, de verrassende toppings en het aardige personeel. Zowel Jan als Angelique zijn fan van de tartufo, oftewel truffelmascarpone en parmaham.

PizzArt

Volgens Noreen zit er een hidden gem in Lunetten, namelijk PizzArt. Zij noemt de pizza’s hier heerlijk, waaronder de vegan en vegetarische pizza’s met een desembodem. Verder zeggen jullie dat deze pizza’s in de buurt komen van authentieke Italiaanse pizza’s. Jacco noemt het zelfs de beste pizza’s van Nederland zijn. Nou, nou… Dat zijn nog eens mooie woorden!

Pauls Pizza

Op de derde plaats staat Pauls Pizza. Deze pizzazaak opende in 2020 al online de deuren en sinds juli 2022 vind je een vestiging aan de Bakkerstraat. De pizza’s zijn (vega)n en de ingrediënten zijn veelal lokaal. Het zelfgemaakte deeg heeft drie verschillende bodems: pompoen, paprika en traditioneel Italiaans. Volgens jullie haal je bij hier geweldige pizza’s die goed van smaak en knapperig zijn en een niet al te dikke bodem hebben. Proberen maar!

Vegetalian

Op de tweede plaats in dit lijstje staat Vegitalian. Dit is volgens jullie the place to be voor lekker vegetarische en veganpizza’s. In de reacties lezen we: “Heerlijke pizza’s, origineel belegd èn vegetarisch, dus beter voor de wereld!” In Utrecht vind je twee vestiginen. De pizzabar aan de Nachtegaalstraat en het restaurant aan de Schoutenstraat. Het restaurant is voorlopig dicht vanwege een brand eind vorig jaar.

Satriale’s Pizzabar

Voor de allerlekkerste pizza van Utrecht moet je volgens jullie naar… tromgeroffel… Satriale’s aan de Amsterdamsestraatweg. Hier krijg je pizza’s met traditioneel pizzadeeg bereidt in een houtoven. Van de negentig reacties was dit de meest genoemde pizzeria in Utrecht. Waarom? Volgens jullie heb je de keuze uit bijzondere combinaties, zijn de bodems niet te dik, maar ook niet te dun. En volgens Wilma heb je hier ook ‘verrekt goeie’ glutenvrije pizza’s mits je goed tegen sporen kunt. Daarnaast lezen we in de reacties op Facebook dat het restaurant gezellig is ingericht en dat de medewerkers lief zijn.

Ook lekker…

Niet in de top 7, maar ook deze pizzeria’s in Utrecht werden door jullie genoemd:

Tuttigusti Pizza Beppe O’Panuozzo CastellumCafé Domino’s Pezzo d’italia Gelato Burano La Fontana LaLotta Pizza Broodje Mario Il Mondo

