Jonge Utrechter die hielp bij gewapende overval blijft langer vastzitten

Utrecht in 1958 25 jaar in dienst bij de batterijen­fa­briek in Utrecht? Deze gulle baas gaf je een huis cadeau

De Duitse immigrant Caspar Paul Herberhold begon in 1926 een batterijenfabriek in Utrecht. Tijdens de hoogtijdagen in de jaren 50 stonden er 350 mensen op de loonlijst. Herberhold stond bekend als een gulle baas: wie 25 jaar bij hem in dienst was, kreeg een huis cadeau...

20 november