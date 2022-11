Mijn generatie was de laatste onbereikbare generatie

Studenten nog ‘enkele weken’ zonder goede verwarming, verhuurder deelt 377 elektri­sche kachels uit

Verhuurder SSH deelt 377 elektrische kachels uit om te voorkomen dat bewoners van een studentencomplex in Utrecht de komende weken in de kou zitten. Sinds bijna een week zijn er problemen met de verwarming in het kleurrijke gebouw Casa Confetti.

23 november