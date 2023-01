Milde straf voor ‘straatroof’ na ongeval op de Martinus Nijhoffbrug

Laura heeft PTSS en kan haar huis niet schoon houden: ‘Huishoude­lij­ke hulp kan nog wel jaar duren’

Ze zit al sinds augustus te wachten op hulp in de huishouding en vreest dat dit nog máánden kan duren. De grote problemen met huishoudelijke hulp in Utrecht komen hard aan bij Laura Vervaart (39), die PTSS heeft. En daar baalt ze stevig van. ,,Ik ben het waard om in een schoon huis te leven.”

