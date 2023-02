Niet huilen, lekker ruilen: hier in Utrecht scoor je een nieuwe outfit

met video Harde geluiden, onbekende omgeving: speciale video’s helpen Lina (14) om een ‘nieuwe’ plek te bezoeken

Onverwachtse harde geluiden, plotselinge drukte en bovenal: een hoop nieuwe gezichten. Voor Utrechters als Aya (12), Lina (14) en Abder (14), die een licht verstandelijke beperking hebben, is een bezoekje aan een bibliotheek of theater waar ze nog niet eerder geweest zijn best een uitdaging. Nu zijn er speciale prikkelarme video’s waarmee ze zich voor kunnen bereiden.

7 februari