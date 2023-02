Niet schrikken, maar dit betaalde Jerry toen zijn moeder hem éindelijk naar de Peppers in Tivoli liet gaan

Utrechtse deelauto verder in de lift door staking in streekver­voer (ook ov-fiet­sen populair)

Sinds chauffeurs in het streekvervoer deze week begonnen met staken, zit het gebruik van deelauto’s in de regio Utrecht flink in de lift. Zowel het aantal ritten nam toe als het aantal nieuwe gebruikers, zagen aanbieders van deelvervoer in de eerste dagen.

9 februari