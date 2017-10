Raadsbrede kritiek op plan voor skyline aan westkant stad

Tijdens een uitgebreide vergadering gisteravond op het stadhuis bleek dat voor veel partijen de beoogde sloop van tientallen woningen aan de Croeselaan, de verkeersafwikkeling op het Lombokplein en de financiën grote pijnpunten zijn in het plan van Victor Everhardt (D66).

D66, de grootste coalitiepartij, toonde zich de grootste voorstander van het voorstel waarin de auto een flinke stap terug moet doen op twee keer één rijbaan. Raadslid Maarten Koning prees het ‘hoogstedelijke en moderne’ karakter van het plan, waarin ruimte komt voor zo’n 3600 nieuwe woningen.

Sloop van woningen

Dat enthousiasme werd echter door de rest van de gemeenteraad niet gedeeld. Coalitiepartijen GroenLinks en SP uitten grote zorgen over de beoogde sloop van tientallen woningen aan de Croeselaan om de aanleg van twee parken mogelijk te maken. ,,Dit ligt bij ons niet gemakkelijk’’, liet GroenLinks-raadslid Monique Bollen weten.

De groenen willen samen met onder meer de PvdA en de ChristenUnie dat de wethouder gaat kijken of de woningen behouden kunnen blijven door ze toch een plek te geven in het ontwerp. Wat de SP betreft kan de 15 miljoen euro die gereserveerd is voor het uitkopen van bewoners beter besteed worden aan het Lombokplein.

Bereikbaarheid

Forse kritiek kwam er onder meer van de VVD over de verkeersafwikkeling. Raadslid André van Schie heeft, evenals CDA-raadslid Sander van Waveren, grote zorgen of de stad bereikbaar blijft met twee keer één rijbaan. ,,Als ondernemer in Hoog Catharijne zit je voor een hoofdprijs op een klein winkeloppervlak en moet je ook nog onzeker zijn over of je winkel wel goed bereikbaar is.’’

Eerder uitte Klépierre, de eigenaar van winkelcentrum Hoog Catharijne, tijdens een inspraakbijeenkomst op het stadhuis al stevige kritiek op het plan. Volgens Klépierre heeft de gemeente op geen enkele manier gedegen onderzoek gedaan naar de maatregelen die nodig zijn om het verkeer fatsoenlijk af te kunnen wikkelen.

Financieel tekort

VVD, SP en Stadsbelang Utrecht maken zich bovendien grote zorgen over het financiële tekort van het plan dat ergens tussen de 30 en 35 miljoen ligt. De komende jaren moet dit geld nog in de begroting worden gevonden. Volgens D66’er Koning komt het daarmee wel goed omdat de stad groeit, maar Van Schie heeft daar weinig fiducie in.