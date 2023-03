Sergey (35) had een succesvol bedrijf in Oekraïne, maar is nu straatmuzikant

indebuurt.nl Paastip! Dit foodtruck­fes­ti­val vlak bij Utrecht komt er weer aan

Pasen staat weer voor de deur! Heb je een keer zin in iets anders dan brunchen met je (schoon)familie? Dan hebben we een leuke tip voor je: de paaseditie van het foodtruckfestival Fort & Food strijkt in april voor de vierde keer neer bij Fort Vechten in Bunnik.