Smullen! Broodje Ben opent een nieuwe vestiging in de Utrechtse binnenstad

COLUMN Lieve lezers,

Ik zal eerlijk opbiechten dat ik van zins was dit stukje door ChatGPT te laten tikken. De artificial intelligence- (AI) applicatie is de grootste internetsensatie sinds TikTok. Het is een modern orakel dat het antwoord op alles weet. Daarnaast produceert het zelfstandig, zonder tussenkomst van mensen, in opdracht gecompliceerde teksten.

4 februari