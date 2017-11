Steun voor sloopplan Croeselaan

Het idee is dat de sloop van woningen ruimte moeten maken voor een park, waar hoogbouw omheen komt. Liet GroenLinks enkele weken geleden nog weten dat ‘de deze sloop niet makkelijk ligt’, inmiddels is raadslid Monique Bollen voor ‘omdat het anders de angel uit het ontwerp trekt’.

Coalitiepartner SP, die samen met oppositiepartij PvdA de bestaande woningen een plek wil geven in het ontwerp, gaf aan teleurgesteld te zijn over het standpunt van GroenLinks. ,,Er is voor sloop van de sociale huurwoningen geen enkel draagvlak", zei SP-fractievoorzitter Tim Schipper.

Groenvarianten

Naast de plannen in het zogenoemde Beurskwartier, werd er ook uitgebreid gesproken over de plannen voor het Lombokplein, waar de auto een flinke stap terug moet doen op twee keer één rijbaan. Een voorstel van de VVD om hier een ‘Lombokpark’ te realiseren leidde bij andere fracties tot evenveel verbazing als voorzichtig enthousiasme.

VVD-raadslid André van Schie legde een aantal groenvarianten op tafel ‘om het plan meer kwaliteit te geven’. ,,We geven straks tientallen miljoenen uit in dit gebied, laten we dan meteen zorgen dat het voor mensen en omwonenden in hun beleving ook écht een verbetering is van de leefbaarheid in de openbare ruimte.’’