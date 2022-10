Studentenkamer (van 10 vierkante meter) te koop voor bijna 100.000 euro: ‘Dit is echt crazy!’

‘Dit zou verboden moeten worden’. Bij Tweede Kamerlid Farid Azarkan van Denk kwam zondagavond het stoom uit de oren, afgaande op zijn bericht op Twitter. ‘10 m2 een studio noemen en daar bijna 100k voor vragen.’

De studio, die zondag op Funda verscheen, is een van de tien studio’s die in het voormalige kinderziekenhuis in de Oude Kerkstraat in de wijk Wittevrouwen zijn gebouwd. De ruimte van tien vierkante meter ligt in het souterrain aan de achterzijde en heeft een eigen keukenblok (2-pitskookplaat, gootsteen met close-in-boiler en wasemkap). De badkamer en het toilet moeten worden gedeeld met de bewoners van drie andere studio’s. De vraagprijs is 92.500 euro.

‘Iedere student was jaloers’

Denk-Kamerlid Arzkan staat niet alleen in zijn ergernis. Onder zijn bericht reageert ook oud-Kamerlid Femke Merel van Kooten. ‘Wittevrouwen is een prachtige wijk in hartje Utrecht. Iedere student was 15 jaar geleden jaloers als een medestudent in Wittevrouwen kon huren. En terecht. Maar dit is echt crazy!’

Azarkan wijst met de beschuldigende vinger naar de VVD. ‘Dit krijg je als de ⁦ @VVD 12 jaar lang huisvesting in de uitverkoop gooit. Schaamteloos!’ En ook hierin valt Van Kooten hem bij. ‘En idd VVD beleid dat dit heeft veroorzaakt! Betaalbaar dak boven je hoofd is een mensenrecht.’

Een vierkante meter prijs van 9.250 euro is geen record in Utrecht. Voor een 2-kamerappartement van 33 vierkante meter aan de Marnixlaan in de wijk Zuilen wordt 475.000 euro gevraagd. Dat is omgerekend 14.394 euro per vierkante meter. Een koper heeft zich nog niet gemeld voor het appartement dat sinds juli vorig jaar te koop staat.

