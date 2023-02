Tip! Hier in Utrecht repareer je deze week gratis kapotte spullen

Facelift nu ook om de hoek: één van grootste klinieken voor plastische chirurgie opent deuren in Utrecht

De Boerhaave kliniek, één van de grootste klinieken voor plastische chirurgie in Nederland, heeft vrijdag haar deuren geopend in Utrecht. De kliniek liet een nieuw ziekenhuis bouwen in Leidsche Rijn, waar puur cosmetische, niet-verzekerde ingrepen zullen worden verricht.

3 februari