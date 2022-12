Utrecht stuurt speciale handhavingsteams de straat op om vuurwerkoverlast aan te pakken

‘Wederom tientallen harde knallen in de buurt. Het is iedere avond raak’. Bij het meldpunt vuurwerkoverlast dat de Partij voor de Dieren in Utrecht een kleine week geleden opende, zijn de eerste klachten al binnengekomen. Met name in de wijk Zuilen is het raak. ‘In en om dit park is het zowat elke avond prijs met harde knallen, waar je je rot van schrikt’, laat een omwonende van het Nifterlakepark weten.

Vuurwerkteams van de afdeling Toezicht en Handhaving gaan vanaf maandag de straat op om vuurwerkoverlast aan te pakken. Vanwege het schaarse aantal aan opsporingsambtenaren (boa's) was het volgens de gemeente niet mogelijk om de teams dit jaar eerder te laten beginnen.

Meer overlast dan andere jaren

,,Omdat we zien dat er in enkele wijken meer vuurwerkoverlast wordt ervaren dan andere jaren rond deze tijd, werven we momenteel externe boa’s, om in die wijken de handhavingscapaciteit in de avonduren te vergroten’’, meldt de gemeente.

De inzet van vuurwerkteams is een van de maatregelen die de gemeente Utrecht neemt om de komende jaarwisseling in goede banen te leiden. ,,Helaas zien we ieder jaar groepen personen die op sommige plekken de feestelijkheden bederven. Dat uit zich met name in vuurwerkoverlast en vernielingen.’’

250 vrijwilligers

In de verschillende wijken worden rond de jaarwisseling met hulp van ongeveer 250 vrijwilligers activiteiten georganiseerd om jongeren een alternatief te bieden voor het afsteken van vuurwerk. Overlastgevers die het afgelopen jaar of tijdens de vorige jaarwisseling bij de politie in beeld zijn gekomen, krijgen een waarschuwingsbrief of in enkele gevallen een gebiedsverbod.

Net als voorgaande jaren wordt op een aantal hotspots mobiele camera's ingezet. De politie hoopt zodoende sneller en beter zicht te krijgen op vuurwerkvandalen en overlastplegers.

