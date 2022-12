Zaalsporters kunnen hun hart ophalen: Utrecht trekt 2,1 miljoen uit voor tijdelijke sporthal

Sporthallen verspreid over de stad zitten in de winter op doordeweekse avonden nagenoeg vol, stelt het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad. ,,Het grote aantal zaalsporters, de groei van sportverenigingen, en de verwachte verdere bevolkingsgroei, maken gezamenlijk dat de vraag naar ruimte voor binnensport steeds verder groeit.’’

Het sportpark Loevenhoutsedijk op de grens van de wijken Overvecht en Noordwest is volgens het college het meest geschikt omdat het redelijk centraal ligt. Bovendien is in beide wijken een tekort aan ruimte voor zaalsporten. De Loevenhoutsedijk, waar al een permanente sporthal staat, was tot eind 2019 de thuishaven van voetbalclub DWSV. Na een reeks incidenten werd de club geroyeerd door voetbalbond KNVB.

De sporthal die eenvoudig weer kan worden afgebroken als elders in de stad een of meerdere nieuwe permanente hallen zijn gebouwd, kan soelaas bieden aan basketbalvereniging Cangeroes. Deze vereniging traint nu noodgedwongen op verschillende locaties in de stad. Het langdurig trainen op verschillende locaties is voor de vereniging geen wenselijke situatie, aldus het college.

Bezwaren

Het college houdt nog een stevige slag om de arm als het gaat om de oplevering van de hal. Er wordt gemikt op het begin van het sportseizoen 2023/2024. Om meerdere redenen is dit niet zeker. Voor de sporthal is een zware elektra aansluiting nodig. Een aanvraag hiervoor neemt zeker 30 weken in beslag. Daarnaast bestaat er een kans dat omwonenden bezwaar maken tegen de bouwvergunning. ,,Tot slot geldt dat in de huidige markt en bij geopolitieke ontwikkelingen er mogelijk vertraging in de levering van materiaal optreedt.’’

