Zien! Deze opvallende villa staat nu te koop in Utrecht voor ruim 1,3 miljoen euro

indebuurt.nlHeb je nou onlangs een sok vol met geld onder je bed gevonden én ben je op zoek naar een nieuwe woning in Utrecht? Let dan even op. Toen we deze week een van onze grootste hobby’s uitoefenden – (virtueel) binnenkijken bij Utrechtse huizen – kwamen we deze opvallende parel in Terwijde-Oost tegen.

Iedere dinsdag delen we op indebuurt Utrecht een opvallend huis dat te koop staat in onze stad. Vandaag gluren we even binnen (en buiten) bij deze supermoderne villa in Terwijde-Oost.

Kernwoord = modern

Modern, modern en nog eens modern: dat is het woord dat deze villa in Terwijde-Oost het beste omschrijft. Wat dit huis zoal te bieden heeft? Wat dacht je van een grote, luxe keuken met alles erop en eraan, vijf slaapkamers, twee badkamers, drie toiletten en een inpandige garage? En schijnt de zon, dan geniet je daarvan op het Frans balkon, het beschutte dakterras of in de tuin aan het water. Laat die zomer maar komen.

Let’s talk numbers

De vraagprijs van deze woning bedraagt 1.350.000 euro. Wat krijg je daarvoor terug? 176 vierkante meter aan woonoppervlak. Je betaalt voor dit stulpje omgerekend 7.670 per vierkante meter. Dat is fors meer dan het gemiddelde van 5.068 euro per vierkante meter in Utrecht.

De plaatjes

Nog een leuk feitje om mee af te sluiten: dit architectonische hoogstandje maakt onderdeel uit van het Kubuseiland, dat in 2020 is genomineerd voor de prestigieuze Rietveldprijs. Dat is een prijs die eens in de twee jaar wordt uitgereikt aan een (bouw)project in de stad Utrecht. Benieuwd hoe de villa eruit ziet? Neem hier een kijkje:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Utrecht. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!